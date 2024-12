Amerika felsorakoztatja a világ legnagyobb hadihajóit a feszült térségben – Egyetlen nagy cél lebeg Washington szeme előtt

Az Egyesült Államok és Kína között egyre kiélezettebbé válik a versenyfutás az indo-csendes-óceáni térségben, ahol a feltörekvő keleti nagyhatalom egyre nagyobb befolyásra tesz szert. Washington nem hagyná ezt, a cél érdekében pedig a legnagyobb repülőgép-hordozókat is hajlandó bevetni – írja a Naval News.

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) több nagyszabású hadgyakorlatot is tartott Tajvan szigeténél, ezekkel Peking kiváltotta Washington elítélését. Mivel a keleti nagyhatalom egyelőre nem mutatja annak jelét, hogy a közeljövőben letenne Tajvan bekebelezésének ötletéről, ezért

az amerikai haditengerészet három Nimitz-osztályú repülőgép-hordozót helyezett át a Csendes-óceán nyugati részére.

A térségbe érkező járművek mindegyike fel lett szerelve a legmodernebb berendezésekkel, ezek közül kiemelkedik az Advanced Air Wing (AAW), amely egyben a jövő koncepcióját is jelenti Washington számára.

Az AAW részeként telepítették a legmodernebb ötödik generációs vadászgépeket, az F-35 Lightning II-eket, újonnan legyártott CMV-22B Osprey hordozó fedélzeti szállító repülőgépeket, korszerűsített E-2D Hawkeye korai előrejelző repülőgépeket is. Ezeken felül megtalálhatóak a frissen leszállított AN/ALQ-249 Next Generation Jammer Mid Band (NGJ-MB) elektronikus hadviselési kapszulák is az EA-18G Growler zavaró repülőgépekhez.

Az indo-csendes-óceáni térségben szeli a vizeket jelenleg a USS Abraham Lincoln, amely nemrégiben hagyta el kísérőhajók társaságában a malajziai Port Klang kikötőjét. A hajó már négy és fél hónapja hajózik a régióban, január végéig egészen biztosan maradni is fog. Egy második hordozó, a USS Carl Vinson (CVN 71) november 18-án indult el San Diegóból, hogy bejelentés nélkül a 7. flotta felelősségi területére érkezzen, a kísérője a USS Princeton (CG 59) irányított rakétás cirkáló, valamint két másik hadihajó is. A harmadik repülőgép-hordozó, a USS George Washington (CVN 73) nemrég fejezte be a japán Jokoszukába történő kikötőváltást, miután hat évig tartó nagyjavítási munkálatokat végeztek rajta a virginiai Newport Newsban. Két hajó csatlakozott hozzá, a USS Higgins (DDG 76) és a USS McCampbell (DDG 85) rakétalehárítók.

A telepítésekkel Washington azt akarja jelezni Kínának, hogy felveszi a kesztyűt a keleti nagyhatalom terjeszkedésével szemben.

