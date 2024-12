Aranykort remélnek Trumptól az egyik legvadabb piacon, az internet szinte felrobbant a várakozásoktól

Portfolio 2024. december 04. 16:37

Már az amerikai elnökválasztást megelőző hónapok során is körvonalazódni kezdett, hogy a korábban a kriptovalutákkal szemben korábban kritikus Trump a megválasztását követően kedvező szabályozói környezetet teremthet a blokklánc alapon működő befektetések számára. Ennélfogva sokan már előre várták, hogy Trump megválasztásának hírére egyes kriptovaluták értéke kilő majd. Ez nem is maradt el: azóta a legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptopénz, a bitcoin rekordmagasra ugrott és más kisebb valuták árfolyama is jelentősen megnövekedett. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogy az elmúlt hetekben jelentős mozgásokat produkáló kriptopiac, valamint Donald Trump várható hatása a területre mennyire keltette fel a Google-felhasználók érdeklődését.