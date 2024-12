Ez már összeomlás: a legjobb orosz tankokat szerezték meg Szíria dzsihadista lázadói

Elesett a szír hadsereg 25-ös számú "elit" dandárjának bázisa Hamá térségében: a Hajat Tahrir Al-Sham (HTS) iszlamista frakció elfoglalta a támaszpontot tegnap.

A dzsihadisták azóta több felvételt is készítettek a támaszponton talált haditechnikai eszközökről: nagyon úgy néz ki, hogy régi, szovjet technikai eszközök mellett

megszereztek egy modern, orosz gyártmányú T-90 harckocsit és több GAZ Tigr-M kerekes páncélozott járművet is.

(forgot to say, BM-21 too.)BTW, what is not said about this video is more important than what we see. It sounds quiet, not many fighters around, looks to be early in the morning. That means this footage is not brand new, and HTS are beyond this base. {:url}