Iszlamista radikálisok kezébe került a szupermodern orosz Sz-400-as fontos komponense

A 48Ja6-K1 "Podlet-K1" egy kifejezetten modern orosz légvédelmi radarrendszer,

az Sz-300-as és Sz-400-as légvédelmi rakétakomplexumok egyik része.

A radarrendszert Hamá mellett, Al-Bardunah térségében szerezték meg a Törökország által támogatott lázadók. Úgy néz ki, az eszköz jó állapotban van.

