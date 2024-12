Medvegyev jött, látott és elküldött mindenkit melegebb éghajlatra

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, és az orosz biztonsági tanács regnáló elnökhelyettese nem egy visszafogott politikus: ha éppen olyanja van, gond nélkül vizionálja más országok atombombákkal történő megszórását, politikai ellenfelek eltűntetését, vagy csak úgy általánosságban Oroszország szuperhatalmi státuszát. Az exelnök ma paprikás kedvében lehet, egyszerre négy politikusba is beleszállt.

Az orosz politikus saját Telegram-fiókján osztotta meg magvas gondolatait, melyeknek ezúttal négy célpontja volt: Jun Szongjol dél-koreai, Emmanuel Macron francia, Salomé Zurabicsvili grúz és Volodimir Zelenszkij ukrán államfők.

Medvegyev szerint Jun azzal, hogy hadiállapotot hirdetett hazájában, elárulta az országot, ezért le kell mondania. Macron a kormányválságot kezelte rosszul, ezért neki is távoznia kell (őt egyébként gyengének is nevezte Medvegyev, de ahogy lentebb láthatjuk, ezzel még olcsón megúszta). Zurabicsvili most éppen "pimasz bolond", aki nem akar mandátuma lejárta után kivonulni a közéletből (ugyebár ő az a grúz politikus, aki mostanában az oroszbarát kormány ellen vív harcot), Zelenszkij pedig "bűnöző drogos, szemétláda". Az ukrán államfőnek egyébként nyilvános kivégzést is vizionál Medvegyev.

A négy politikusban egyébként két közös dolog is akad, amelyek valószínűleg együttesen zökkentették ki Medvegyevet híres nyugalmából:

egyikőjük sem szimpatizál Oroszországgal, az Egyesült Államokkal viszont annál inkább.

Címlapkép forrása: Artem Priakhin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images