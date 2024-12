Orosz földön fitogtatta képességeit Ukrajna legjobb páncélosa: dermesztő eredményt hozott az erődemonstráció

Régóta ismert tény, hogy az oroszországi Kurszkban harcoló ukrán dandárok a nyugatról kapott, modernebb harckocsikkal és harcjárművekkel vannak felszerelve.

Az alábbi videót orosz csatornák tették közzé, a felvételen látható, amint az orosz drón üldözőbe veszi az ukrán Leopard 2A6-os harckocsit, majd a páncélos hátuljába csapódik.

Egy másik felvételen pedig látszik az esemény és az utóhatása is: a harckocsi a találatot követően tüzet fog és megáll, a legénység elhagyja a járművet.

Drone footage of the Leo 2 getting it up the tailpipe. Only three crew get out of the tank to take cover.I do believe turret is still technically covering the driver's hatch in this position. So he may be trapped in there, unless he crawled back to the turret.Still minus 1 pic.twitter.com/2PpE4oIu6C