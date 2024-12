Videó érkezett a Föld felé tartó aszteroidáról, már csak egy kérdés maradt

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a kis méretű égitest azért is különleges, mert a fejlett csillagászati mérések korában ez mindössze a 11. olyan aszteroida, amelynek a légkörbe lépését már a megérkezése előtt képesek voltak azonosítani a kutatók.

Az ABC News beszámolója szerint az aszteroida magyar idő szerint tegnap 17:15-kor lépett be a Föld légkörébe. Ezt követően - az előre megjósolt helyszínen - a szibériai Jakutföld tartományában fényes csóvát hagyva maga után elégett az égbolton.

