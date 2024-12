Kongatja a vészharangot Kijev egyik legfontosabb szövetségese: Ukrajna vesztésre áll a háborúban

Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter a hágai parlamentben kijelentette, hogy véleménye szerint jelenleg egyértelműen Oroszország van fölényben az ukrajnai harctéren, „ami akár azt is jelentheti, hogy Kijev elveszíti a háborút”.

A tárcavezető szerint szerint az oroszok folyamatosan növelik az ellenőrzésük alatt lévő területeket Kelet-Ukrajnában, miközben folyamatosan rakétákkal és drónokkal támadják az ukrán villamosenergia-infrastruktúrát. Hozzátette azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre nem tervez megállni, az oroszok katonai ereje tovább növekszik.

Brekelmans aggodalmát fejezte amiatt is, hogy Donald Trump januárban hivatalba lépő amerikai elnök „gyors megoldást” ígért az ukrajnai háború lezárására. A miniszter szerint a tűzszünet vagy a béke nem vetne véget az orosz fenyegetésnek, mivel a Kreml ezután a balti államok felé fordíthatná a figyelmét.

Brekelmans hangsúlyozta, hogy a holland védelmi ágazat jelenleg elegendő pénzeszközzel rendelkezik Kijev megsegítésére.

Hollandia továbbra is élen jár az Ukrajnának nyújtott segítségben. 10,4 milliárd eurós katonai segélyt ígértünk

- mutatott rá. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány közvetlenül az ukrán védelmi iparba 400 millió eurót fektet be. Amszterdam korábban is az egyik legnagyobb támogatója volt Ukrajna háborús erőfeszítéseinek, több F-16-os vadászgépet is az ukrán légierő rendelkezésére bocsátottak.

