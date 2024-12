Szergej Lavrov: igazából egyetlen, hatalmas probléma van Amerikával

Az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatával az a legnagobb baj, hogy Washington egyszerűen képtelen betartani az ígéreteit – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Az Amerikával való kapcsolatunk problémája abból fakad, hogy nem tartják be a szavukat, egyszerűen lehetetlen velük bármiben megállapodni”

– mondta Lavrov.

Azt mondta: Mihail Gorbacsov is egy csomó mindenről megállapodott Ronald Reagannel, de Amerika nem tartotta ezeket be. Ezután felrótta Amerikának, hogy bővítették a NATO-t, dominanciára törekedtek orosz érdekszférában, nem tartották be az Ukrajnával kapcsolatos megállapodásokat sem.

Oroszország egyébként legalább három nemzetközi egyezményt megszegett Ukrajna megtámadásával, aztán még kettőt azzal, hogy Iránnal és Észak-Koreával kezdtek el fegyvereket kereskedni. Emellett egyoldalúan felmondtak számos Amerikával kötött fegyverkorlátozási egyezményt is.

Címlapkép forrása: Adam Gray/Getty Images