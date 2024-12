Váratlan húzással fejlődik az ukrán légierő: félelmetes HAMMER-eket szerelnek ősöreg szovjet csatarepülőgépekre

Az ukrán légierő még júniusban jelentette be, hogy a tavasszal szállított új francia fegyverrendszert sikeresen applikálta a szovjet korabeli Szu-25-ös csatarepülőgépekre, akkor azonban semmilyen bizonyítékot nem mutatott be.

Frissen megosztott felvételeken azonban az egyik ukrán Szu-25-ös AASM Hammer rakétákat indít orosz célpontok ellen, ami az első, fenti állítást alátámasztó felvétel.

Ukrainian Air Force Su-25 Frogfoots are now able to carry and launch French-supplied AASM extended-range guided bombs, giving the older Ukrainian strike aircraft a potent standoff capability. pic.twitter.com/fP2vTvZokg