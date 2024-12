Erősebb polar vortex jön, mint hittük: megszólaltak a tudósok, ilyen télre kell készülni Európában

Idén az időjárás több rekordot is megdöntött, a nyári kánikulától kezdve a jelentős őszi európai esőzésekig, amelyek kiterjedt árvizeket hoztak a kontinens középső és keleti régióiban. Mindent egybevetve, ugyan még nincs vége az évnek korábbi számítások arra engednek következtetni, hogy az idei év megelőzheti a jelenlegi rekorder 2023-at is a globálisan legmelegebbnek mért évek listáján.

A zömében melegrekordokat hozó idei évben a november nagy meglepetést okozott a hosszú távú időjárási adatok elemzésekor.

Az idei volt hazánkban az elmúlt 13 év leghidegebb novembere, amely 1,9 Celsius-fokkal marad el az 1991 és 2020 közötti átlagtól.

Legutóbb 2011. novemberében mértek ilyen hideg novembert, továbbá 2023 májusa óta ez volt az első olyan hónap hazánkban, amelynek átlaghőmérséklete a globális normálérték alatt volt.

Ősz végén, szintén a Severe Weather Europe egyik korábbi elemzésére támaszkodva megnéztük, mit mondanak az első jóslatok az idei téli időjárással kapcsolatba. Elsőre úgy tűnhet, hogy szeptember végén még egészen messze a tél, az egyszerre rengeteg változóval dolgozó, nagy időjárási modellezések képesek megjósolni az adott évszakban várható időjárási trendeket. Ahogy azt elemzésünkben is megírtuk, az idei tél időjárását főleg két nagy globális időjárási folyamat fogja meghatározni.

Az egyik ilyen az átlagnál gyengébb La Niña jelenség, a másik pedig az északi-sarki régió felett kavargó sarki örvény (polar vortex).

Előbbi folyamat, lényegében a gyakran a tavalyi és idei nyár extrém magas hőmérsékletével összefüggésbe hozható El Niño (teljes nevén El Niño–déli oszcilláció, ENSO) folyamat fordítottja. A La Niña kialakulása néhány évente jelentkező kialakulásakor az átlagnál alacsonyabb a Csendes-óceán felszíni hőmérséklete, amelyet a kelet felől fújó szélrendszerek nyugat felé szállítanak.

A sarki örvény (polar vortex) egy nagy, ciklonális terület, amely az északi félteke felett forog. Az örvény a földfelszíntől egészen a sztratoszféra tetejéig, több mint 50 kilométeres magasságig tejed. A jelenség globális – főleg az északi féltekére gyakorolt – hatása attól függ, mennyire stabil, erős az örvény. Amennyiben erős polar vortex tud kialakulni, képes a sarkvidék felett tartani a hideg légtömegeket, ha azonban gyengülni kezd az áramlat, gyakori hidegbetörésekre lehet számítani Észak-Amerikában és Európában.

