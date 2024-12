Megnevezték Brian Thompson feltételezett gyilkosát

A New York-i rendőrség Luigi Mangione néven azonosította azt a 26 éves férfit, akit "erős érdeklődésre számot tartó személyként" tartanak számon Brian Thompson, a UnitedHealthcare vezérigazgatója elleni halálos lövöldözés ügyében. A pennsylvaniai Altoona rendőrsége hétfőn vette őrizetbe a férfit fegyverrel kapcsolatos vádak alapján, de egyelőre nem emeltek vádat ellene Thompson meggyilkolásával kapcsolatban - írta a Cnbc

A hatóságok közlése szerint Mangione-nál egy olyan fegyvert, hangtompítót és maszkot találtak, amelyek hasonlóak a múlt szerdai New York-i gyilkosságban használt eszközökhöz. Az NBC forrásai szerint a férfinál hamis New Jersey-i személyi igazolványt is találtak "Marc Rosario" névre kiállítva.

Ugyanez a név szerepelt annak a személynek a hamis igazolványán is, aki bejelentkezett egy manhattani szállodába, és akit a rendőrség Thompson meggyilkolásának gyanúsítottjaként keresett.

A férfi LinkedIn-profilja szerint mérnöki és informatikai végzettséggel rendelkezik, és 2020-ban szerzett mesterdiplomát a Pennsylvaniai Egyetemen.

Eric Adams, New York polgármestere hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette:

Van egy erős gyanúsítottunk a múlt héten a várost megrázó lövöldözés ügyében. Megegyezik a személyleírás, amit kerestünk, és több olyan tárgy is van nála, amelyekről úgy véljük, hogy kapcsolatba hozhatóak az esettel.

A rendőrség egy altoonai McDonald's étterem alkalmazottjának bejelentése nyomán bukkant Mangione nyomára. A New York-i rendőrség szerint a letartóztatás annak köszönhető, hogy nyilvánosságra hozták a Thompson meggyilkolásának gyanúsítottjáról készült biztonsági felvételeket.

A nyomozás jelenlegi állása szerint a gyanúsított november 24-én érkezett New Yorkba Atlantából, és még aznap este felkereste a Hilton szállodát, ahol a gyilkosság történt. Thompson a UnitedHealth Group egyik részlegének vezérigazgatójaként a cég befektetői napi megbeszélésére tartott, amikor múlt szerdán kora reggel egy fegyveres hátulról rálőtt a Manhattan belvárosában lévő Hilton Hotelben.

