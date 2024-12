Kongatják a vészharangot a kutatók: elképesztő méretű terület száradt ki a bolygón az elmúlt 30 évben

Egy ENSZ által készített új tanulmány szerint az elmúlt három évtizedben egy Indiánál is nagyobb méretű terület száradt ki a Földön. A kutatás rávilágít a klímaváltozás és az emberi tevékenységek okozta folyamatok miatt már a bolygó 40%-a száraz területnek minősül, még akkor is, ha a világ legnagyobb sivatagját, az Antarktiszt kivesszük az összevetésből - írta meg a The Guardian