Mindannyian reméljük, hogy legalább Aszadot nem hívja fel Moszkvában, hogy az ő órákon át tartó előadásait is meghallgassa

– kezdte bejegyzését Zelenszkij Bassár el-Aszad szír elnökre utalva, akinek Oroszország politikai menedékjogot adott, miután Moszkvába menekült a hatalmát megdöntő lázadók elől.

Teljesen világos, hogy a valódi béke és a garantált biztonság eléréséhez Amerika eltökéltségére, Európa egységére és valamennyi partner rendíthetetlen elkötelezettségére van szükség az ENSZ Alapokmány céljai és alapelvei mellett

– jegyezte meg Zelenszkij, majd hozzátette:

Senkinek sem szabad az egység rovására növelnie a személyes imázst; mindenkinek a közös sikerre kell összpontosítania. Az európai egység mindig is kulcsfontosságú volt ennek eléréséhez. Ukrajna nélkül nem lehet beszélni arról a háborúról, amelyet Oroszország Ukrajna ellen folytat.

Az ukrán elnök végül köszönetet mondott Donald Trump megválasztott amerikai elnöknek és több európai vezetőnek,

akikkel már most azon dolgozunk, hogy megtaláljuk a megfelelő és erős megoldásokat a valódi béke érdekében.

We all hope that at least wont call Assad in Moscow to listen to his hour-long lectures as well.Its absolutely clear that achieving real peace and guaranteed security requires Americas determination, Europes unity, and the unwavering commitment of all @PM_ViktorOrban