Videón, ahogy önállóan mászkál Elon Musk őrült szerkezete

A mesterséges intelligencia jövőbeli felhasználásának egyik gyakran emlegetett területe a humanoid robotok alkalmazása, amellyel egyesek szerint hatékonyan tudnának átvenni egyes munkafolyamatokat az emberektől. Elon Musk ezen utópisztikus jövőképeknek lelkes támogatója, nemrég például egy konferencián elmondta, hogy szerinte 2040-re a Földön már 10 milliárd humanoid robot lesz.

A dollármilliárdos üzletember vállalata, a Tesla már 2021 óta foglalkozik humanoid robotok fejlesztésével, amellyel Musk szerint az emberiség hatékony választ adhat majd a munkaerőhiányra a jövőben. A vállalat Optimus névre keresztelt robotja jelenleg piacvezetőnek számít a területen, a kínai gyártók pedig rohamosan fejlesztik saját eszközeiket, hogy megtörjék a Tesla dominanciáját a robotika területén.

Az Elon Musk által is megosztott új videóval a Tesla igyekszik demonstrálni, hogy

az új generációs Optimus fejlett neurális hálózatot használó technológiával segítségével képes az egyenetlen terepen is mozogni.

Optimus can now walk on highly variable ground using neural nets to control its electric limbs. Join if you want to work on interesting real-world AI systems. @Tesla