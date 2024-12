1945 óta először győzött a szélsőjobb egy német tartományban, most mindenki összefogott ellene

Türingiában, ahol Németország 1945 utáni történetében először egy szélsőjobboldali párt, az Alternatíva Németországnak (AfD) győzött a szeptemberi választásokon, meglehetősen színes koalíció állt össze a párt kizárásával. Az AfD-vel ugyanis egyetlen másik párt sem hajlandó koalícióra lépni.

A második helyen végzett Kereszténydemokrata Unió (CDU) a harmadik helyig jutott, radikális baloldali Sahra Wagenknecht Szövetségével (BSW) és az ötödik helyre befutott Németország Szocialista Pártjával (SPD) alkotott koalíciót.

A pártok színei alapján „szederkoalíciónak” nevezett hármas pártjai azonban a helyi parlamentben 88 helyből csak 44-et birtokolnak, így a negyedik helyen végzett, szélsőbaloldali Baloldal párt (Die Linke) támogatására is szükség volt Voigt megszavazásához. A konzervatív politikus végül 51 szavazattal lett miniszterelnök.

A Baloldallal a szavazás előtt sikerült egyezséget kötni Voigt megszavazásáról. A CDU még évekkel ezelőtt úgy határozott, a NATO-kritikus és oroszbarát szélsőbaloldali párttal nem fog soha koalícióra lépni. Ugyanakkor az elmúlt öt évben a kereszténydemokrata párt kívülről támogatta a Die Linke által vezetett kisebbségi kormányt Türingiában.

A Baloldal pártot most azonban a kormányzati munkába is be fogják vonni, hogy ezzel a költségvetés és más törvények elfogadása mögé is többséget tudjanak teremteni.

Voigt már a második tartományi miniszterelnök, aki a csak januárban alakult BSW-vel koalícióban lehetett miniszterelnök. Szerdán Brandenburg tartományban újraválasztották Dietmar Woidkét, az SPD-s miniszterelnököt, aki szintén a radikális baloldali párttal lépett egyezségre.

A türingiai parlamentben a 32,8 százalékkal az élen végzett és 32 mandátummal rendelkező AfD ellenzékben marad.

Címlapkép: Mario Voigtot (baloldalt) Türingia tartomány miniszterelnökévé választják 2024. december 12-én. Forrás: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images