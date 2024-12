Itt a váratlan fordulat: megmaradhat Moszkva stratégiai hídfőállása, ez lehet a feltétel

Az elmúlt napokban a szíriai Aszad-rezsim bukása után sorra érkeztek a találgatások, hogy ezzel Oroszország is elveszítheti a kulcsfontosságú bázisait az országban. Az események lecsillapodásával azonban egyre többen azt pedzegetik, hogy Moszkvának talán mégsem kell távoznia.

December elején a szíriai lázadók váratlan gyorsasággal vették át a hatalmat a teljesen összeomló kormányerőktől Szíriában. Az elnök Oroszországba menekült, a fegyveresek pedig bevonultak a Földközi-tenger partjára is, ahol Moszkva számára kulcsfontosságú katonai bázisokat üzemeltet. Korábban komoly pánik alakult ki, hogy ezeknek a támaszpontoknak az elfoglalásával a radikális eszméikről is ismert fegyveresek akár csúcsmodern haditechnológiához is hozzájuthatnak. A hatalomátvétel óta eltelt napokban azonban egyelőre nem látszik, hogy ostromra készülnének a vezetők, emögött pedig az állhat, hogy a felek titokban tárgyalásokat kezdhettek. A témában az mk.ru-nak Vaszilij Korcsmar, az Orosz Föderáció Külügyminisztériumának rendkívüli és meghatalmazott nyugalmazott megbízottja nyilatkozott.

Szerinte Moszkvának nem kell változtatnia a külpolitikáján ettől, azaz fenntartja, hogy ás országok belügyébe nem kívánnak beavatkozni.

Ez a kijelentés kifejezetten érdekes annak fényében, hogy a damaszkuszi rezsimet támogatva Moszkva éveken keresztül bombázta a lázadók állásait.

Korcsmar szerint az oroszok bizakodóan várhatják a fejleményeket, mivel az új damaszkuszi vezetés hamar szembesülni fog az ország gazdasági nehézségeivel, ezért pénzre lesz szükségük. Mivel az elmondása szerint a Földközi-tenger partján található hadikikötő és légibázis nem jelent veszélyt az új hatalom biztonságára nézve, ezért

a felkelők számára logikus döntés lenne, ha a bérleti díjak növelésével jutnának nagyobb anyagi forrásokhoz.

Azt is elmondta, hogy Damaszkusz azért is fenntarthatja az eddigi bázisokat, mivel ezzel valamelyest képes lenne ellensúlyozni más térségi hatalmak befolyását.

A beszélgetés során felmerült a kérdés, hogy „kinek állhatott érdekében a helyzet megváltoztatása”, amelyre válaszul a korábbi megbízott egyértelműen a Nyugatot és Törökországot nevezte meg. Utóbbi szerinte jelentősen növelte is a befolyását, fontos előnyökre tett szert. Korcsmar azzal zárta mondanivalóját, hogy Ankara kulcsfontosságú szereplő lehet a kérdésben, hogy végül az új hatalom miképpen áll majd hozzá az orosz bázisok jelenlétéhez Szíriában.

A lázadók vezető erejét az al-kaidás múltjáról ismert Hajat Tahrír al-Sham (HTS) nevű csoport adta, a szervezet vezetője pedig korábban egy interjúban kijelentette, hogy

az ország területéről minden külföldi hatalomnak ki kell vonulnia, amely nem sok jóval kecsegteti Moszkvát.

Érdekesség viszont, hogy az Aszad-rezsim bukása óta Izrael egyre több terület felett veszi át a hatalmat anélkül, hogy érdemi ellenállásba ütköznének. A másik furcsaság, hogy az országban amerikai és török katonák is vannak, az ígéret szerint tehát nekik is távozniuk kellene.

