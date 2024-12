Szupermodern orosz hadihajóval erősített a világ legnépesebb országa: két oldalról fenyegetik a hatalmát

Újdelhi folyamatosan törekszik a hadiflottája erősítésére, mivel az indo-csendes-óceáni térségben egyszerre két hatalom megerősödésétől is tartanak. Pakisztán nyugat felől, míg haditengerészeti szempontból Kína keletről jelent veszélyt India hatalmára. A térség stratégiai szempontból kiemelkedő fontosságú a világ legnépesebb országa számára, ezért jól jön az egy éve csúszó hadihajó átadása. Az eredeti megállapodás értelmében egyébként négy járművel erősödik az indiai flotta.

INS Tushil, the latest Advanced Talwar-class frigate, enters service with the today at Kaliningrad, Russia. @IndianNavy