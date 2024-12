Valami nagyot találtak el az ukránok – Kő kövön nem maradhatott, lángolt az egész ég a donyecki település felett

Az ukrán légierő, egyelőre ismeretlen fegyverekkel mért csapást a donyecki régióban található Markine falunál található, jelentős orosz lőszerraktárra.

A megosztott felvételen látható, hogy legalább egy robbanás egy több száz méter magas tűzgömböt küldött a levegőbe az orosz lőszerlerakatnál.

Overnight, Ukrainian forces hit a major Russian ammunition dump in the village of Markyne, Donetsk Oblast. At least one explosion at the dump sent a fireball hundreds of feet in the air. pic.twitter.com/mFahADOzEt