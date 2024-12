Washingtont is váratlanul érte a történelmi fordulat a Közel-Keleten – Ezt lépheti Donald Trump

A nyugati hatalmak szerint 2013. augusztus 13-án, a szíriai polgárháború harmadik évében Bassár el-Aszad szír elnök kormányzata vegyi fegyvert vetett be a fővároshoz, Damaszkuszhoz közeli Gútában. A támadásban több százan meghaltak, az Egyesült Államok 1429-re becsülte a halálos áldozatok számát, akik között 426 gyermek volt.

A szarin idegméreggel végrehajtott akció előtt egy évvel Barack Obama akkori amerikai elnök még "vörös vonalnak" nevezte, ha az Aszad-rezsim vegyi fegyvereket vetne be.

A történtek után azonban Obama ahelyett, hogy elnöki hatáskörben azonnal elrendelt volna egy szír kormányzati erők elleni megtorló csapást, a Kongresszushoz fordult felhatalmazásért, hiszen az alkotmány értelmében a hadüzenet joga a szövetségi törvényhozásé (bár ez az elnököket csak ritkán állítja meg a katonai akciók végrehajtásában). Tudósítások szerint egy kabinetfőnökével tett séta változtatta meg a véleményét. Az egykori demokrata vezető akkori beszédében aláhúzta, ő kész kiadni a parancsot, viszont észben tartja, hogy a "világ egyik legidősebb alkotmányos demokráciájának az elnöke."

Végül nem került sor amerikai légicsapásra,

és nemcsak azért, mert a Kongresszus nem sok hajlandóságot mutatott ennek megszavazására. Egy orosz-amerikai alku keretében Aszad beleegyezett a (szerinte azelőtt nem létező) vegyi fegyvereinek megsemmisítésébe, melyet egy azokat betiltó nemzetközi szerződéshez való csatlakozással szentesítettek. Bár Szíria valamennyi bevallott vegyi fegyverét felszámolták, a hangsúly a bevallotton van.

2017-ben, a republikánus Donald Trump elnökségének első évében hasonló forgatókönyv játszódott le. Április 4-én az Idlib környéki Han Sejkúnban legalább 89 ember meghalt egy vegyifegyver-támadásban, melyet a készleteit nem egészében feladó szír kormányerőknek tulajdonítottak az amerikaiak. Trump nem habozott, három nappal később 59 Tomahawk cirkálórakétát lőtt ki Aszadék homszi légibázisára megtorlásképp, ahonnan útjukra bocsátották a vegyi fegyvereket.

Ezen döntésével azonban, tőle nem túl meglepő módon,

Trump ellentmondott a pár évvel ezelőtti önmagának:

Gúta után 2013-ban, amikor még talán csak fontolgatta a 2016-os választási indulást, a Twitteren arra szólította fel elődjét, "maradjunk ki Szíriából!".

Még egyszer, a mi nagyon ostoba vezetőnknek, NE TÁMADJUNK MEG SZÍRIÁT - HA MEG TESZIK, SOK NAGYON ROSSZ DOLOG FOG TÖRTÉNNI, ÉS AZ USA SEMMIT NEM NYER ABBÓL A HARCBÓL!

- fogalmazott az ingatlanmágnás 2013-ban a közösségi oldalán.

(Arról nem is beszélve, hogy Obamát kongresszusi jóváhagyás kérésére is sürgette Trump, ezt az elvárást azonban magával szemben nem támasztotta, négy évvel később egyoldalúan határozott. A sors furcsa fintora, hogy a régi-új elnök mostani kémfőnökjelöltje, az akkor még demokrata Tulsi Gabbard – akit azért támadnak, mert épp ekkortájt személyesen találkozott Aszaddal, és nem nevezte őt Amerika ellenségének – élesen kritizálta jövendőbeli főnöke 2017-es szíriai beavatkozását, azt alkotmányellenesnek és meggondolatlannak titulálva.)

What will we get for bombing Syria besides more debt and a possible long term conflict? Obama needs Congressional approval. {:url}

A szír felkelők pár nappal ezelőtti győzelmével és Bassár el-Aszad hatalmának összeomlásával meglehet, hogy a Fehér Házba visszaköltöző

Donald Trumpnak ismét a beavatkozás körüli dilemmákkal kell majd szembenéznie,

épp úgy, mint első ciklusa idején vagy mint Obamának. Egyelőre egyértelműnek tűnik, Trump ezúttal melyik utat választhatja.

A szír rezsim meglepő gyorsasággal történő összeomlása az Egyesült Államokat is váratlanul érte az évekig befagyott polgárháborús frontvonalak tükrében. A Washington Post kiemelte,

a külpolitikai felfordulások közül, amelyekkel a Biden-kormánynak az elmúlt években szembe kellett néznie és kezelnie kellett, Szíria nem szerepelt senki várható válságokat taglaló listáján.

az elmúlt napokban mindenesetre amerikai diplomaták tömegei érkeztek a közel-keleti régióba.

Roger Carstens, az Egyesült Államok fő túsztárgyalója a libanoni Bejrútba repült, hogy felügyelje az amerikai Austin Tice kiszabadítására irányuló próbálkozásokat. A független újságírót 12 évvel ezelőtt rabolták el Szíriában, és egyike annak a legalább több tízezer embernek, akiknek Aszad kegyetlen uralma veszett nyoma. Az amerikai igazságügyi minisztérium emellett hétfőn nyilvánosságra hozta precedens nélküli vádiratait, miszerint többek közt amerikai állampolgárok sérelmére elkövetett háborús bűncselekményekkel vádolnak két magas rangú szír kormányzati tisztviselőt.

A hivatalát másfél hónap múlva elhagyó Joe Biden vasárnapi esti beszédében az Aszad-rezsim 50 év utáni bukását "történelmi lehetőségnek" nevezte Szíria számára, hogy szebb jövőt építsenek, de arra is figyelmeztetett, hogy a mostani "a kockázat és a bizonytalanság pillanata." Az amerikai elnök az ISIS (Iszlám Állam) elleni misszió folytatását ígérte Szíriában, illetve a regionális szövetségesek támogatását.

Biden továbbá a saját politikájának is betudta az Aszad-rezsim összeomlását,

mivel az azt támogató Oroszország Ukrajnában, Irán és a Hezbollah pedig Izraellel szemben van lekötve, így nem tudtak az eredetileg szemészorvos végzettségű diktátor segítségére sietni.

Először fordult elő, hogy sem Oroszország, sem Irán, sem a Hezbollah nem tudta megvédeni ezt az undort keltő szíriai rezsimet

- mondta Biden.

A Hill arról írt, Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója egy hétvégi rendezvényen az előbbiek mellett a szíriai humanitárius válság megelőzését hangoztatta prioritásként, továbbá hangsúlyozta,

Amerika nem fog "beleugrani egy polgárháború kellős közepébe."

Ám kérdéses, miképp fog Washington kommunikálni a Damaszkuszt elfoglaló és a hatalmat átvevő HTS-sel (Hajat Tahrír al-Sham; Szervezet a Levante Felszabadításáért), amely az Al-Káidához kötődő An-Nuszra Frontból nőtte ki magát. Ahogy más nyugati államok, az Egyesült Államok korábban szintén terrorszervezetnek minősítette őket, a vezetőjük, Abu Mohamed al-Dzsúláni fejére kitűzött 10 millió dolláros vérdíj pedig továbbra is él.

A Pentagon hétfőn közölte, nincs közvetlen kommunikációs csatornájuk a csoporttal, amerikai tisztviselők Törökországon keresztül adtak át üzeneteket nekik, de a New York Times szerint mérlegelik a közvetlen kapcsolat létesítését. A Politico arról számolt be, javában zajlik a vita arról az amerikai külügyben, hogy mennyire vegyék komolyan a HTS állítólagos mérséklődését és al-Dzsúláni jövőbe tekintő nyilatkozatait, és hogy levegyék-e a szervezetet a terrorszervezetek listájáról.

Biden hétvégi beszédében minderről úgy szólt,

most a helyes dolgokat mondják, de amint nagyobb felelősséget vállalnak, nemcsak a szavaikat, hanem a tetteiket is felmérjük.

Az Egyesült Államok továbbra is több mint 800 katonát állomásoztat Szíria keleti részein,

elsősorban a kurd szövetséges SDF-fel (Szír Demokratikus Erők) való együttműködés keretében, hogy visszaszorítsák az ISIS-t. Bidenék vasárnap rögvest több mint 75 célpontra csaptak le, köztük az Iszlám Állam vezetőire és táboraira, hogy a fegyveres csoport nehogy kihasználja az Aszad bukása utáni káoszt.

Az SDF azonban erős szálakkal kötődik a PKK-hoz, a török elnyomás ellen fegyvert fogó Kurdisztáni Munkáspárthoz, amit Törökország (és a Nyugat) terrorszervezetként könyvelt el. Így Aszad Moszvkába menekülésének hírére Ankarának több sem kellett, rögvest támadás alá vették az amerikai szövetséges kurd csoportok állásait Észak-Szíriában.

Noha Törökország szintén terrorista csoportnak minősítette a HTS-t, ez nem riasztotta vissza annak finanszírozásától. Egy biztos, Szíria kapcsán a Biden-adminisztrációnak tojáshéjon kell majd lépkednie a nagyhatalmi ambíciókat dédelgető, és ahhoz talán-talán egy lépéssel közelebb került Recep Tayyip Erdoğan (címlapképünkön) körül, ha folytatnák az Ankara kurd ellenfeleivel való együttműködést az ISIS-szal szemben.

Trump, aki egyszer "homokként és halálként" írta le Szíriát, a cikkünk elején említett 2013-as bejegyzésére hajazó módon reagált a hétvégi történelmi fejleményekre:

Szíria maga a zűrzavar, de nem a barátunk.

"AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKNAK NEM KELLENE, HOGY KÖZE LEGYEN HOZZÁ. EZ NEM A MI HARCUNK. HAGYJUK, HOGY VÉGIGJÁTSZÓDJON. NE KEVEREDJÜNK BELE!" - szögezte le az Egyesült Államok megválasztott elnöke.

A Politico szerint jó okkal lehet feltételezni, hogy

Trump ezúttal kisebb eséllyel mutathat be pálfordulást Szíria kapcsán, bár a megválasztott elnök kapcsán érdemes minden ilyesféle állítást fenntartással kezelni.

(Bár némi kétség támadhat bennünk Trump "békepárti" szándékai felől, hiszen utólag beismerte, hogy az első ciklusa során egy Aszad elleni merényletet is szívesen leokézott volna, noha Obamával szemben ők nem kezelték politikai célként a diktátor eltávolítását.)

Trump elnökként a terrorizmusellenes csapatok kivonása mellett tette le a garast 2018-ban,

mondván, megnyerték az Iszlám Állam elleni háborút, így nincs rájuk szükség. A lépés közrejátszott az akkori védelmi miniszter, Jim Mattis lemondásában. Néhány amerikai katonát aztán mégis Szíriában hagyott a tábornokai kérlelésére, de 2019 őszén ismét csapatkivonást jelentett be, amit egyesek a kurd szövetségesek cserben hagyásaként, elárulásaként értelmeztek.

Az első ösztöne, miközben alakul a helyzet, nem az lesz, hogy "Hadd hozzam én rendbe"

- nyilatkozta egy korábbi külügyi tisztviselője Trumpról a Politicónak. "Az első ösztöne az lesz, hogy azt mondja: «Miért kellene? Az ügynökségeknek kell meggyőzniük arról, hogy miért kellene bármilyen lépést tennem»".

Ha nemzetbiztonsági érdekké válik, és veszélyt jelent az Egyesült Államokra nézve, akkor bekapcsolódunk

- fejtette ki Markwayne Mullin republikánus szenátor, Trump egyik szövetségese a CNN-en pártja általános hozzáállásáról.

A republikánus zászlóvivő leendő nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz a konfliktusból való kimaradáson kívül három szíriai prioritásról beszélt a Fox News-nak:

Egyébként Waltz is nyomatékosította, hogy még korai ítéletet mondani a HTS-ről. A Times szerint Waltz korábban arra figyelmeztetett, az Iszlám Állam visszatérhet és vissza fog térni.

Újra meg fogják támadni Amerikát. Továbbra is támadó pozícióban kell maradnunk

- tette hozzá.

President Trump received an overwhelming mandate to avoid the U.S. being dragged into another Middle East war on his watch. The situation in Syria is developing but we are:- Keeping a close eye on ISIS- Standing with our allies in Israel and in the Gulf- Finding the pic.twitter.com/L3NXZMkCg3