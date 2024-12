Itt vannak a részletek: F-16-osokkal vadászta le az ukrán légierő az oroszok csúcsrakétáit

December 13-án rendkívüli méretű támadást intézett Oroszország Ukrajna ellen, a beszámolók alapján összesen 93 rakétát lőttek ki. Zelenszkij arról számolt be, hogy ezek közül összesen 81-et sikeresen elfogtak. Az államfő hozzátette, hogy az akcióban az ukrán légierő F-16-os vadászgépei is részt vettek, összesen 11 alkalommal az amerikai gyártású repülőgépek fogták el az orosz fegyvereket. Hozzátette, hogy ezen felül közel 200 Sahed-drón, vagy ahhoz nagyon hasonló eszközt érzékeltek, a hivatalos adatok alapján összesen 193 ilyen érte el az ukrán légteret.

Ez volt az egyik legnagyobb mértékű sztrájk az energiaszektorunkban. Ez Putyin >>békés terve<< – mindent elpusztítani. Így akar >>tárgyalásokat<< – emberek millióinak terrorizálásával

– mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy a mostani támadás is azt bizonyítja, hogy a Kreml továbbra is nagy mennyiségben jut hozzá a fejlett haditechnológiai eszközökhöz. Szerinte ez annak is köszönhető, hogy a világ több vezetője nem hajlandó kellő határozottsággal fellépni az orosz nyersanyagok használata ellen, mivel ez biztosítja a Kreml számára a bevételek jelentős részét. Követelte, hogy még súlyosabban szankcionálják Putyint, azzal lehet csak valódi eredményeket elérni. Azt is elmondta, hogy csak egy megfelelő légvédelmi rendszer kiépítésével van lehetőség hatékony védekezésre az oroszok ellen, kifejezetten Patriot rendszerek szállítását kérte a szövetségeseitől.

Zelenszkij szerint a béketárgyalások menete is attól függhet, hogy mekkora erőt lesz képes Kijev felmutatni:

A csevegés nem fogja megállítani Putyint – erőre van szükség a béke megteremtéséhez. A világ megállíthatja ezt az őrületet, de először nekünk kell megállítani az őrületet Moszkvában, amely több mint 20 éve parancsot ad a terrorra

– jelentette ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images