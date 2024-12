Van egy csalhatatlan jele annak, hogy Oroszország végleg elveszítheti kulcsfontosságú bázisait

A Kreml napok óta azt kommunikálja a külvilág felé, hogy folyamatosak a tárgyalások a tartúszi haditengerészeti és a Hmeimim légibázis megtartásáért. Ez a két régiós támaszpont jelenti Moszkva régiós expanziós törekvéseinek kulcsát, nem mellesleg nélkülözhetetlennek minősül az oroszok afrikai tevékenységéhez is.

Állítólag már bérleti ajánlatot is tettek a felkelő erőknek a bázisok megtartása érdekében.

A megosztott felvételek legtöbbje a két bázis irányába távozó konvojokat mutat, ami azt mutatja, az oroszok evakuálják a szíriai egységeiket. Ennél is érdekesebb azonban a Heimim légibázisról készült friss drónfelvétel, amelyen az Sz-400-as rendszer(ek) berakodása látható, vélhetően An-124-esek szállítják vissza őket Oroszországba.

Those are a lot of people with suitcases standing on the flightline of an active air base. Definitely looks like some people were leaving Russia's Khmeimim Air Base in Syria earlier today. Likely on the Russian Air Force An-72. https://t.co/miGeTQnFXg

The Russian S400 is definitely leaving Khmeimim Air Base. The drone video from yesterday shows that they have packed up their 91N6E radar and it was parked on the apron ready to be loaded onto an AN-124. https://t.co/HGCs2211pz