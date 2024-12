Hatalmas robbanás rázta meg krimszki bázist, megsemmisült az oroszok féltett fegyvere (Videóval)

December 14-én az ukrán HUR hírszerzés bejelentette, hogy egy ügynökük sikeresen behatolt a Krasznodar területén található krimszki katonai légibázisra, és megsemmisített egy orosz Szuhoj-30 típusú vadászgépet.

Az éjjeli akció során a hírszerző nemcsak végrehajtotta a feladatát, de videóra is vette azt, amit parancsnokainak továbbított.

Overnight, Ukrainian saboteurs were able to sneak onto Russia's Krymsk Airbase and torch a modern Russian Air Force Su-30 Flanker. pic.twitter.com/ntXwxmCB7i