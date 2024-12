ISW: nagy baj van az észak-koreai katonákkal, még az oroszokat is lelövik

Portfolio 2024. december 16. 09:33

A hiányos kommunikáció miatt komoly gondok vannak az észak-koreai katonák harctéri teljesítményével az ukrajnai harctéren, egyszer még az orosz katonákra is rálőttek – írja friss elemzésében az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt.