A Kreml közvetlen háborúra készül a NATO-val, robbantásos merénylet volt Moszkvában – Ukrajnai háborús híreink kedden

Oroszországnak képesnek, illetve késznek kell lennie arra, hogy a következő évtizedben felvegye a harcot a NATO-val Európában - jelentette ki hétfőn Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter a tárca kollégiumának évzáró ülésén, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vett. Az orosz hatóságok arról számoltak be, hogy robbantásos merényletet hajtottak végre Moszkvában. A detonáció következtében életét vesztette Igor Kirillov altábornagy – számolt be a Gazeta. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.