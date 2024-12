Robbantásos merénylet volt Moszkvában, Putyin összeroppantaná a kurszki ukrán kiszögellést – Ukrajnai háborús híreink kedden

Több forrás, köztük az áldozat felesége is megerősítette, hogy a ma hajnali robbantás másik áldozata nem más, mint Igor Kirillov asszisztense, Ilja Polikarpov. A mentőszolgálati információk szerint mindketten azonnal életüket vesztették a detonáció következtében. Az elektromos rollerbe rejtett távirányítású robbanószerkezet mintegy 300 grammnyi robbanóanyagot tartalmazott, valamint a legfrissebb információk szerint repeszeket is elrejtettek benne.

Kirillov's assistent, Ilya Polikarpov, was also killed. His wife confirmed this to TASS. Medical services said that both immediately died after the explosion. The bomb was reportedly filled with shrapnel. https://t.co/otR2kfW8ft