Titkosszolgálati akció Moszkvában: felrobbantották Putyin egyik legfontosabb emberét

KEDD HAJNALBAN EGY ELŐRE TELEPÍTETT ROBBANÓSZERKEZET HALÁLOSAN MEGSEBESÍTETTE A RJAZANSZKIJ SUGÁRÚTI LAKÁSÁBÓL ÉPPEN KILÉPŐ KIRILLOVOT.

Az ő neve nem ismeretlen a média számára, 2023-tól kezdve folyamatosan tart beszámolókat az ukrajnai háború egyes eseményeiről, leginkább a védelmi minisztériumot tájékoztatta az „országban elkövetett terrorcselekményekről”. Ő vezette korábban az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi csapatait. Kirillovot 2017 áprilisában nevezték ki a szervezet élére. A TaASZSZ orosz állami média szerint a Kosztromai Vegyivédelmi Felsőbb Katonai Parancsnoki Iskolába járt, az orosz hadseregben különböző, veszélyes anyagokkal kapcsolatos beosztásokban szolgált.

Kijevben tiltott vegyi fegyverek használata miatt emeltek vádat ellene távollétében az ukrán hatóságok, mivel az ukrán biztonsági szolgálat (SzBU) állítása szerint mintegy 4800 alkalommal használtak vegyi fegyvereket Ukrajnában, ami az ő felelőssége. Októberben az Egyesült Királyság hozott szankciókat Kirillov altábornagy ellen.

Russian Lieutenant General Igor Kirillov, head of the military's radiation, chemical, and biological defense forces, and his assistant, were killed in a Moscow explosion. Residents say the explosion occurred as men exited the building, suspecting a scooter nearby was rigged with pic.twitter.com/t3OrupV5Zm