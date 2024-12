Úgy néz ki, elesett Kurahove: fontos várost szereztek meg az oroszok

Kurahove nem egy nagy, de fontos település: ez volt az utolsó megerősített védelmű város Donyeck város térségében, ahonnan az ukrán tüzérség be tudta lőni hagyományos eszközökkel a lázadók központját.

Most úgy néz ki, körülbelül egy hónapig tartó küzdelem során elfoglalták az orosz a kisvárost:

az ukrán haderő kivonult Kurahovéből.

Once again, the Ukrainian army had to leave a town due to the lack of manpower. Now Russians occupy , which's infrastructure is mostly intact, and Ukraine has to bomb thousands of potential hideouts from the distance ... #NewsMap