Belehajtott a tömegbe egy autó egy karácsonyi vásáron Németországban

A tartományi kormány szóvivője azt mondta, támadás történt. A rendőrség egyelőre nem erősítette meg ezt.

Sok a sérült, és a rendőrség szerint legalább egy ember életét vesztette.

A Der Spiegel 20 sérültről ír.

A dpa német hírügynökség kormányzati körökből úgy értesült, hogy az autó vezetőjét elfogták.

Az autó - egy fekete BMW - állítólag közvetlenül a tömegbe hajtott bele a városháza irányába 19.04 perckor. Az emberek pánikszerűen menekültek.

A karácsonyi vásárt bezárták, a vásár vezetője mindenkit a belváros elhagyására szólított fel.

