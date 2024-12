Orbán Viktor energiaellátásról és hadiiparról tárgyalt ma Bulgáriában

Bulgária kulcsország Magyarország számára, különösen az ukrajnai háború kezdete óta, mert ez az egyetlen biztos út, hogy megérkezik Magyarországra a szükséges energiaforrás - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Szófiában pénteken, miután megbeszélést folytatott Rumen Radev bolgár államfővel. A közös sajtótájékoztatón a bolgár államfő azt hangsúlyozta, hogy Szófia megbízható partner marad Magyarország számára az energiaszállítás biztosításában.

A magyar kormányfő emlékeztetett arra, hogy tavaly 5,6 milliárd köbméter, idén 7 milliárd köbméter földgáz Bulgárián keresztül érkezett hazánkba, miközben a teljes fogyasztás 9 milliárd köbméter. Szintén nem megy Bulgária nélkül jelenleg az atomerőmű működéséhez szükséges fűtőanyag beszerzése sem - tette hozzá.

Rumen Radev ígéretet tett arra, hogy Szófia továbbra is megbízható partner marad ezen a területen, és gondoskodik a diverzifikáció és a szállítások biztonságáról.

Szó volt a tárgyaláson arról is, hogy Bulgária csatlakozna a zöld energiafolyosó kezdeményezéshez, amelynek Magyarország az alapítója volt - mondta el Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte a hadiipari és védelmi együttműködés fokozásának szándékát is, hangoztatva, hogy ebben mindkét fél érdekelt.

Kijelentette: most élénk az együttműködés a két ország között, ezért a gazdaság terén is érdemes fokozni a közös munkát. A kormány törekedni fog arra, hogy minél nagyobb számban magyar befektetők érkezzenek Bulgáriába, és várja a bolgár üzletembereket is Magyarországon.

Szeretnénk stratégiai fejlesztésekben is részt venni. (...) Örülnénk annak, ha a magyar cégeket Bulgária részéről stratégiai partnerként fogadnák az energiaszektorban

- fogalmazott.

Rumen Radev jelezte, hogy a közeljövőben fontos memorandumokat írnak alá az infrastrukturális összeköttetések, a közlekedés, a bulgáriai kikötők használata, valamint a védelmi ipar, a biztonságpolitika és a turizmus terén.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Fischer Zoltán