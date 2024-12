Összeveszhet Ukrajna és Szlovákia az orosz gáz miatt, újabb magasrangú orosz tisztet likvidáltak volna az ukránok

Portfolio 2024. december 28. 12:08

Kemény árampiaci megtorló lépést helyezett kilátásba Robert Fico szlovák miniszterelnök amiatt, hogy az ukránok miatt nem folytatódik januártól az orosz gáz ukrajnai tranzitja, és személyesen is Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt hibáztatta azért, hogy nem lett még tűzszünet. Közben megkapta Ukrajna az első amerikai LNG-szállítmányt Görögország felől, ami az oroszok által elpusztított ukrajnai energetikai infrastruktúra miatt is hasznos pótlás lehet. Az orosz FSZB pedig azt jelentette be, hogy meghiúsított egy-egy trükkös célzott támadást egy magasrangú katonatiszt és egy katonai blogger ellen, mert valaki meghekkelte a folyamatot, amely kapcsán hordozható hangszóróba rejtett pokolgép robbant volna. Szombati orosz-ukrán háborús hírfolyamunk az alábbiakban olvasható.