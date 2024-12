Elnökválasztás volt a szomszédban, itt vannak az eredmények

A szinte véglegesnek mondható eredmény alapján Zoran Milanovic jelenlegi államfő, a Szociáldemokrata Párt (SDP) által támogatott jelölt nyerte meg az elnökválasztás első fordulóját Horvátországban, és a második fordulóban a kormányzó, jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) által támogatott Dragan Primoraccal méreti meg magát újra.

A horvát választási bizottság által 98,88 százalékos feldolgozottság alapján közzétett adatok szerint a vasárnap tartott első fordulóban Milanovic a voksok 49,10, míg Primorac a szavazatok 19,35 százalékát szerezte meg.

Ők mérkőznek meg az elnökválasztás második fordulójában, amelyet január 12-én tartanak.

Milanovic a nyilvánosság előtt megtartott beszédében úgy fogalmazott:

öt évvel ezelőtt is kezet nyújtott a kormánynak, és most is meg fogja tenni.

A harmadik helyen futott be a szavazatok 9,24 százalékával Marija Selak Raspudic független jelölt. Ő a politikai karrierjét 2020-ban kezdte, amikor a konzervatív Híd (Most) párt listáján bejutott a parlamentbe. Később nézeteltérések miatt kilépett a pártból. Primorachoz hasonlóan ő is a jobboldali szavazókat szólította meg.

A választási bizottság adatai szerint az első fordulóban a szavazásra jogosultak 46,1 százaléka, valamivel több 1 millió 600 ezer ember járult az urnákhoz.

