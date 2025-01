Nyitottságot és inkluzivitást hirdetett az új szír kormány, aztán megjelent az iskolai tanterv

Az oktatási minisztérium Facebook-oldalán közzétett módosítások között szerepel több kifejezés megváltoztatása, amelyek az iszlám szent könyvének, a Koránnak az ultrakonzervatív értelmezésére utalnak.

Például a "jóság útja" kifejezést "iszlám útra", a "kárhozottak és tévútra tévedtek" kifejezéseket pedig "zsidók és keresztények" kifejezésre cserélték.

A "mártír" szó definícióját is újrafogalmazták: a hazáért meghalt személy helyett leginkább olyasvalakire utal, aki "Isten kedvéért" áldozta fel magát.

A változtatások között szerepel egyes fejezetek teljes eltávolítása is, köztük az "élet eredetéről és evolúciójáról" szóló rész. A módosítások minden 6 és 18 év közötti diákra vonatkoznának, bár egyelőre nem világos, hogy már bevezették-e őket.

A közösségi médiában vegyes reakciókat váltottak ki a bejelentett változtatások. Míg néhányan üdvözölték a Bassár al-Aszad volt elnök rezsimjére utaló elemek eltávolítását, sokan felháborodtak a vallási fejezetek módosításán.

A kritikákra reagálva az oktatási minisztérium igyekezett lekicsinyelni a változtatások jelentőségét. Nazír Mohammed al-Kadri oktatási miniszter nevében kiadott közlemény szerint "a tantervek Szíria valamennyi iskolájában változatlanok maradnak, amíg nem alakulnak szakbizottságok azok felülvizsgálatára és ellenőrzésére".

A minisztérium állítása szerint a bejelentés csupán "a megbuktatott Aszad-rezsimet dicsőítő tartalmak eltávolítására" és bizonyos "pontatlanságok" kijavítására vonatkozott, amelyek az Aszad-rezsim idején voltak jelen az iszlám oktatás tananyagában.

Al-Kadri korábban a Reutersnek adott interjújában azt mondta, hogy az iszlám és a keresztény vallást továbbra is tantárgyként fogják tanítani az iskolában, és az általános iskolákban továbbra is vegyesen lesznek fiúk és lányok. A középfokú oktatás nagyrészt szegregált marad, ahogyan az Aszad-korszakban is volt.

Az új kormányt a Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) nevű, az al-Kaida egykori tagszervezetéből alakult csoport által vezetett lázadók nevezték ki, miután megbuktatták Aszadot. A HTS saját állításuk szerint csak a választások biztonságos megtartásáig maradna kormányon, az átmeneti kormány azonban éppen december végén jelentette ki, hogy az eredeti másfél éves határidő inkább négy év lesz.

