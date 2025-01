Videó bizonyítja: tényleg összeházasították az ukránok az AASM-et az ősöreg csatarepülőgépekkel

A Szu-25-ösök nem éppen modern eszközök. Funkciójukat tekintve a mára már elavult csatarepülőgépek kategóriájába tartoznak, ami azt jelenti, hogy feladatuk a szárazföldi célpontok támadása. Ennek érdekében komoly páncélzattal vannak ellátva, de se nem túl gyorsak, se nem túl manőverezőképesek.

A fenti problémák miatt aránylag keveset repülő gépek most valóban új feladatot kaptak, hiszen a videókról már egyértelműen beazonosítható, hogy a francia gyártmányú AASM (Armement Air-Sol Modulaire - Moduláris levegő-föld fegyverzet) okosbombákat használják.

The Ukrainian Air Force just released the first footage of its Su-25s dropping French-supplied AASM extended-range guided bombs on Russian targets.The massive compilation from the 299th Tactical Aviation Brigade shows at least 10 separate Frogfoot AASM strike missions. pic.twitter.com/sPmAaiuiJA