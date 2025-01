Kormányválság a világ második legnagyobb hatalmában: napokon belül lemondhat a miniszterelnök

Egyre valószínűbb, hogy Justin Trudeau kanadai miniszterelnök már a héten bejelentheti lemondását a közvélemény-kutatások szerint zuhanórepülésben lévő Liberális Párt vezetőjeként - számol be a Reuters egy forrásra és az erről szintén beszámoló Globe and Mailre hivatkozva. Egyelőre nem tiszta, hogy Trudeau a kormányfői pozícióról is azonnal távozna-e, vagy hivatalban maradna utódja megválasztásáig. A párton belüli folyamat legalább 3 hónapot vehet igénybe.