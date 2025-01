Donald Trump Jr. máris az apja által bekebelezni kívánt szigetre utazik

Az ifjabb Trump hétfő este a Rumble platformon arról beszélt,

magánutat tesz Grönlandra, turistaként érkezik

Charlie Kirk Trump-párti aktivistával és influenszerrel, és nem fog találkozni kormánytisztviselőkkel. A Post forrása szerint Donald Trump Jr. videóforgatás céljából utazik a dán fennhatóságú, széles körű autonómiával bíró szigetre.

Grönland külügyminisztere, Mininnguaq Kleist hétfői nyilatkozatában közölte,

Grönland nyitott ország, és szívesen látja a látogatókat.

Január 20-án esedékes beiktatása előtt Donald Trump többször említette Grönland és a Panama-csatorna bekebelezését, illetve Kanada 51. állammá tételét.

Trump hétfő este a Truth Social-oldalán népszerűsítette fia grönlandi útját.

Úgy hallom, hogy a grönlandiak MAGA-pártiak

- fogalmazott a megválasztott elnök, hozzátéve: "Grönland egy hihetetlen hely, és az emberek hatalmas hasznot fognak húzni belőle, ha és amikor a nemzetünk részévé válik."

I am hearing that the people of Greenland are MAGA. My son, Don Jr, and various representatives, will be traveling there to visit some of the most magnificent areas and sights. Greenland is an incredible place, and the people will benefit tremendously if, and when, it becomes {:url}