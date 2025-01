Jelentős fegyverszállítmányt kapott az orosz Központi Katonai Körzet: már meg is van a 2Sz19 Mszta-SzM2-esek célja

A CMD sajtószolgálata megerősítette, hogy az átadott rendszerek az ukrajnai konfliktusban kerülnek bevetésre. A Központi Katonai Körzet az Orosz Fegyveres Erők legnagyobb katonai-adminisztratív egysége. 2010-ben jött létre több korábbi katonai körzet egyesítésével. A CMD az ország területének mintegy 40%-át fedi le, magában foglalva a Volgai, az Uráli és a Szibériai Szövetségi Körzetet. Stratégiai jelentőségét növeli, hogy határos Kazahsztánnal, Kínával és Mongóliával.

A CMD kulcsszerepet játszott az ukrajnai konfliktusban, mivel az egységek jelentős részét átcsoportosították a nyugati határvidékre és Fehéroroszországba. 2022 áprilisában Rusztam Minnekajev, a CMD parancsnokhelyettese olyan célokat fogalmazott meg, mint

a Donbasz és Dél-Ukrajna feletti ellenőrzés megteremtése, valamint a Krímbe vezető szárazföldi folyosó létrehozása.

A most átadott fegyverek közül kiemelkedik a 2Sz19 Mstza-SzM2 önjáró aknavető. Ez egy erősen modernizált változat, amelyet 2013-ban mutattak be. Automatizált tűzvezető rendszerrel, digitális navigációs eszközökkel és továbbfejlesztett töltőmechanizmusokkal rendelkezik.

152 mm-es ágyúja akár a 43 kilométeres lőtávolságot is elérheti a lövedékekkel.

Az orosz védelmi minisztérium felvételein az Mszta-SzM2-t a gépesített lövészegységek támogatására használják Ukrajnában. Kínai katonai elemzők értékelése szerint a rendszer előnyei közé tartozik a nagy tűzgyorsaság és a nehéz terepen való hatékony működés. Ugyanakkor rámutattak olyan hiányosságokra is, mint a teljesen digitális tűzvezérlő rendszer hiánya és az alacsony mechanikai megbízhatóság.

A másik átadott fegyverrendszer a 9M133 Kornet hordozható páncéltörő rakéta. Ezt 1998-ban állították hadrendbe, és képes áthatolni a modern dinamikus védelmi rendszerekkel felszerelt harckocsik páncélzatán is. Lézersugaras vezetőrendszere a megadott információk szerint akár 10 kilométeres távolságból is pontos célzást tesz lehetővé. A Kornet rakétákat a gyalogság is hordozhatja, de járművekre is felszerelhetők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images