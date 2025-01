Lezáráshoz közeledik az ukrajnai háború egyik leghosszabb csatája

A Donyeck megye középső részén található iparváros megszerzéséért még 2024 júniusában indított nagyszabású hadműveletet Moszkva, azóta eredménytelenül próbálták bevenni a települést. Az erődváros a háborút megelőzően még mintegy 32 ezer fős lakosságú volt, az oroszok csak lassan haladtak előre. Kisebb sikereket elértek, eleinte a külső városrészekbe nyomultak be, de a központban hosszú időre elakadtak. A hónapok tartó küzdelmek során egyik fél sem tudott számottevő területi eredményt felmutatni, sokáig gyakorlatilag megfelezték a Torecket.

Russian forces advanced in the Lyman, Toretsk, and Pokrovsk directions, and the Russian Ministry of Defense (MoD) claimed that Russian forces seized Kurakhove.More key takeaways ⬇️(1/4) https://t.co/fi3IHkkel5

2024 végén a helyzet változott, az orosz alakulatok kisebb léptékben áttöréseket értek el, ezzel kulcsfontosságú területek felett szerezték meg az ellenőrzést. A nyomulás napról napra egyre több területet eredményezett, végül

2025 első napjaira gyakorlatilag teljesen kiszorították az ukrán védőket a városból.

Geolocated footage indicates that Russian forces continue to make significant progress in Toretsk.Three main advances were made here. In the west, Russian forces advanced in the Fomikha district, reaching the forests on the outskirts of the city, and pushing Ukraine back to the pic.twitter.com/vJ9MA0HwCk