Második világháborús példával magyarázza a szakértő, hogy miért követ el hatalmas hibát Ukrajna

A szakértő rendszeresen elemzi az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeit, ezúttal a sok vitát kiváltó mozgósítás témájában szólalt meg. Az elmondott gondolatok nem éppen hízelgőek Kijevre nézve, mivel erőteljesen kritizálja az ukrán hadvezetés gyakorlatát.

Szerinte a mozgósítás közben nagyon komoly hibákat követnek el az ukránok, mivel az embereket új dandárok létrehozására használják fel. Ezt követően a meglévő dandárok veszteségeinek pótlására inkább feloszlatják az újonnan létrejövő alakulatokat. Hozzátette, hogy a gyalogság tekintetében jelentős hiányosságok tapasztalhatóak, enélkül pedig nem lehet háborúkat nyerni. Elmondta, hogy

az egész hozzáállás hibás, pedig Kijevnek két, sokkal működőképesebb alternatívája is lenne a veszteségek pótlására.

Az egyik, hogy az újonnan alakított dandárt egységben küldik frontra harcolni, hogy azok a kimerült csapatokat helyettesítsék. Az elfáradt egységeket visszavonva közben a háttérben fel tudnák építeni és pótolni a veszteségeket. A másik lehetőség az lenne, hogy menetelő zászlóaljakat hoznak létre, amelyeknek az egyetlen céljuk a hiányosságok pótlása lenne. Ebben az esetben is lehetne új dandárokat létrehozni, amennyiben minden meglévő csapatnál teljes a létszám.

Theiner szerint az első világháborúban az olaszok az akkoriban 6500 főből álló dandárok néhány nap leforgása alatt akár 4000 katonát is vesztettek az Isonzónál, de még az ilyen mértékű emberhiányt is három nap alatt pótolni tudták. Ennek az oka, hogy az olasz hadsereg folyamatosan menetelő zászlóaljakat alakított. Télen a harcok némileg elcsendesedtek, ezért tavaszra fel tudták tölteni az összes hiányosságot a meglévő alakulatokban, valamint akár új dandárokat is ki tudtak állítani. A második világháború is hozott hasonló példát, ekkor az amerikaiak 1943 augusztusában aktiválták az utolsó hadosztályaikat, ettől kezdve kizárólag az utánpótlásra fordítottak figyelmet, hogy az esetleges veszteségeket gyorsan pótolják.

A szakértő szerint ez a két példa szemléletesen mutatja, hogy mit kellene Ukrajnának is követnie, és

az új dandárok alakítása helyett inkább a súlyos hiányokat kellene először pótolnia.

Elmondta, hogy a jelenlegi eljárás teljes pazarlás, mivel haszontalan parancsnokságokat hoznak ezekkel létre.

Címlapkép forrása: Europa Press 2025 via Getty Images