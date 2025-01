Lángokban áll Amerika luxusnegyede: szükségállapotot hirdettek Los Angelesben

A tűzvédelmi hatóságok szerint mintegy 13 ezer épület van veszélyben a luxusingatlanokkal tűzdelt Pacific Palisadesben, mely olyan hollywoodi sztároknak ad otthont, mint Tom Hanks. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, aki szükségállapotot hirdetett, elmondta, "sok építmény megsemmisült."

A helyi idő szerint kedd délelőtt óta pusztító tűz oka egyelőre ismeretlen.

Los Angeles polgármestere, Karen Bass szintén veszélyhelyzetet hirdetett, a közeli Santa Monica városa pedig evakuálási parancsot adott ki a tűzhöz legközelebb eső területekre, "közvetlen életveszélyre" figyelmeztetve a lakosokat.

Joe Biden amerikai elnök, aki nemrég épp Kaliforniában tartózkodott nemzeti műemlékek felavatása céljából, szövetségi támogatást ígért az államnak a katasztrófa kezelésére. A csapadékmentes időjárás és az erős széllökések megkönnyítették a tűz terjedését, utóbbi ráadásul megnehezíti a tűzoltó helikopterek bevetését.

Altadenában, mintegy 50 kilométerre Pacific Palisadestől szintén erdőtűz tombol, így ott is evakuálási parancsot adtak ki.

A Palisadesben élő James Woods színész több videót is posztolt az X-oldalán a dermesztő katasztrófáról. Mark Hamill, a Star Wars-sorozat színésze elmondta, evakuálták a szomszédos Malibuból. Az erdőtűz miatt több filmpremiert elnapoltak, illetve nem tartották meg az amerikai színészszakszervezet (Screen Actors Guild) által odaítélt SAG-díj jelöltbemutató rendezvényét. A jelöltek névsorát közleményben tudatják - írja az Euronews.

