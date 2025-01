A halálos vírus új, legsúlyosabb változatát azonosították Kínában

Az mpox-vírus új, mutálódott törzsét azonosították Kínában, ami jelzi a kórokozó terjedését újabb földrajzi területeken. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tavaly globális egészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította az afrikai járványkitörést, azóta a vírus folyamatosan terjed - írta meg a Bloomberg

A kínai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) csütörtökön jelentette be, hogy

egy új, Ib-klád néven ismert mpox-törzs (majomhimlő) csoportját fedezték fel.

A fertőzés forrása egy külföldi állampolgár, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban élt és onnan utazott be az országba. A CDC közleménye szerint további négy esetet azonosítottak olyan személyeknél, akik szoros kapcsolatban álltak a fertőzés forrásával.

A kínai hatóságok gyorsan reagáltak a helyzetre. Zhejiang, Guangdong, Peking, Tianjin és más tartományok közös megelőzési és ellenőrzési mechanizmust indítottak a járvány nyomon követésére, a kockázatok kivizsgálására, valamint az esetek diagnosztizálására és kezelésére. A CDC tájékoztatása szerint

a betegek tünetei enyhék, főként kiütések és hólyagok formájában jelentkeznek.

Az új törzs már több afrikai országban is elterjedt, és elsősorban gyermekeket és serdülőket érint. A fertőzések Afrikából más kontinensekre, köztük Európába és Észak-Amerikába is átterjedtek. Az Egyesült Államok novemberben jelentette az első I. kládba tartozó mpox esetet, de a hatóságok szerint a kockázat "nagyon alacsony". Ázsiában olyan országokban is kimutatták a variánst, mint Thaiföld és India.

A jelenlegi változat eltér a 2022-ben kitört, enyhébb törzstől, amely főként a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak körében terjedt el. Az új variáns mindenféle szexuális tevékenység és egyéb szoros fizikai érintkezés révén terjed.

Az ázsiai országok Kínától Indiáig és Pakisztánig fokozták a fertőzések felügyeletét. Az érintett országokból érkező utazókat arra kérik, hogy jelentsék a tüneteket, a kórházakat pedig riadókészültségbe helyezték a gyanús esetek miatt.

A majomhimlő mostani súlyosabb, 1b változatát korábban Európában is azonosították, köztük Németországban és az Egyesült Királyságban is. Ahogyan arról korábban írtunk,

A majomhimlő vírus reprodukciós rátája (R₀) általában 1 és 2 között mozog, ami viszonylag alacsony.

Ez azt jelenti, hogy egy fertőzött személy átlagosan 1-2 másik embert fertőz meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images