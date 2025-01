Nagyon rosszul halad az orosz evakuáció: halomban állnak a védtelen katonai járművek Tartúszban

Brady Africk OSINT-elemző – aki leginkább az orosz védelmi vonalak folyamatos monitorozásával hívta fel a figyelmet elemzéseire – által közzétett legfrissebb műholdkép tanúsága szerint Oroszországnak még mindig nem sikerült a teljes evakuáció a szíriai Tartúszi haditengerészeti támaszpontról.

Russian military vehicles and equipment are still awaiting evacuation in Tartus, Syria, new satellite imagery shows. pic.twitter.com/Pn3NMW0UTW