Kiszivárgott, mit fog követelni Putyin Trumptól

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre magabiztosabb az ukrajnai hadszíntéren elért eredményeket illetően. A Kreml gondolkodását ismerő források szerint Moszkva eltökélt célja, hogy

Ukrajna soha ne csatlakozhasson a NATO-hoz, és katonai kapacitását korlátozzák.

Az orosz álláspont szerint bár az egyes NATO-tagállamok továbbra is szállíthatnának fegyvereket Ukrajnának kétoldalú megállapodások keretében, ezeket nem lehetne Oroszország ellen vagy területek visszafoglalására használni.

A Kreml ragaszkodik ahhoz is, hogy legalább de facto ellenőrzés alatt tarthassa az Ukrajnából jelenleg orosz kézben lévő területeket, beleértve a 2014-ben annektált Krím-félszigetet. Moszkva ugyanakkor nyitott bizonyos területcserékre.

"Ukrajnának semlegesnek, ártalmatlannak és semmiképpen sem a NATO vagy az USA előőrsének kell lennie" - fogalmazott egy nacionalista orosz üzletember, Konsztantyin Malofejev egy közelmúltbeli interjúban a hírügynökség szerint. "Egy aprócska hadsereggel kellene rendelkeznie, amely elég ahhoz, hogy Ukrajna megvédje határait a menekültektől és rendőri feladatokat lásson el - de nem elég ahhoz, hogy harcoljon Oroszországgal".

Emlékezetes, az elmúlt napokban pörögtek fel azzal kapcsolatban a hírek, hogy a hamarosan hivatalba lépő amerikai elnök egyeztetésre készül az orosz államfővel. Múlt héten Donald Trump beszélt arról, hogy zajlik a találkozó előkészítése. Arról is beszélt, hogy Putyin elnök találkozni akar. "Ezt nyilvánosan is mondta, és túl kell jutnunk ezen a háborún. Ez egy véres zűrzavar" - tette hozzá. Pár nappal ezután az orosz állami TASZSZ hírügynökség számolt be arról, hogy két lehetséges helyszín is felmerült Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozójához. Mike Waltz hamarosan hivatalba lépő nemzetbiztonsági tanácsadó pedig úgy fogalmazott a napokban, hogy várakozásai szerint Donald Trump régi-új amerikai elnök „az elkövetkező hónapokban” olyan kapcsolatokat fog kialakítani, amelyek elvezethetnek az orosz-ukrán háború lezárásához. Szerinte az alku előfeltétele a párbeszéd és a kapcsolat és ezt a következő hónapban, vagyis még februárban meg fogják teremteni.

Az orosz követelések várhatóan elfogadhatatlanok lesznek az ukrán vezetés számára. Kijev legnagyobb aggodalma, hogy a harcok leállítása lehetővé tenné Oroszország számára az újracsoportosítást és egy újabb támadást.

Jelenleg korlátozott tárgyalások folynak a két fél között Katarban a nukleáris létesítmények védelmével kapcsolatos szabályokról. Az ukrán tisztviselők szerint a közvetlen egyeztetések egyelőre csak a fogolycserére és a kitelepített gyermekek hazahozatalára korlátozódnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök novemberben enyhíteni látszott álláspontját egy esetleges tűzszünettel kapcsolatban. Kijelentette, hogy Kijevnek a diplomáciára kell hagyatkoznia a Moszkva által elfoglalt területek visszaszerzése érdekében.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images