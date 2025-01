Ravasz tervet eszelhettek ki az ukránok, de közbelépett az orosz hírszerzés

Az orosz kémelhárításnak (FSZB) kellett közbelépnie az ukrán akció megakadályozására.

Az orosz Ria Novosztyi internetes portál számolt be arról, hogy az ukránok mintegy 1 millió dollárnyi összeget ajánlottak fel Horlivka (oroszul Gorlovka) városában szolgálatot teljesítő az orosz katonáknak, amennyiben elhagyják a védelmi állásaikat. Az információk szerint az ukrán hírszerzés előzetesen 100 ezer dollárt fizetett ki az oroszoknak, ám az FSZB szerint a beérkező összeget katonai felszerelések vásárlására fordították a frontvonalon szolgáló katonák számára.

A hatóságok elmondták, hogy a félrecsúszott ukrán terv nem a közelmúltban történt, hanem még 2023-ban, a NATO-csúcstalálkozó előtt szerették volna elérni az orosz katonák távozását.

A beszámoló szerint az Orosz Fegyveres Erők egyik tisztjét megkeresték az ukránok, hogy pénzt adjanak át azért, hogy az egysége hagyja el a pozícióit. Az elmondások szerint azoknál próbálkozott Kijev, akik az első vonalát jelentették a védelmi rendszernek. Az orosz katonai parancsnok találkozott is az ukrán kapcsolattartójával, aki készpénzben át is adta neki az ígért előleget, valamint azt is felajánlotta, hogy Nyugat-Európába távozhat majd azt követően, hogy az ukránokat helyzetbe hozta a területen.

Az nem derült ki pontosan, hogy hogyan buktak le a tervek pontosan, bár a leírás alapján maga a behálózott orosz verte át az ukránokat, hogy látszólagos együttműködést színlelt. Ez azonban nem kerül megerősítésre. A nyilvánosságra hozott történettel kapcsolatban bizonyítékokat nem tettek közzé, az ukrán fél eddig nem szólalt meg, hogy reagáljon az ügyre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images