10 térkép, amely megmutatja, mekkora valójában az orosz hadsereg 2025-ös területhódítása

Az ukrajnai háborút rendszeresen monitorozó War Mapper ismét közzétett több térképet a frontvonalak friss változásairól.

Az oldal a 2022-es ukrajnai orosz invázió kezdetei óta folyamatosan készíti a térképeket a frontvonalak állásáról. A War Mappert az egyik legmegbízhatóbb oldalak közé sorolják a konfliktus területváltozásait illetően, a szektorokra bontott ábrákat a nyílt forráskódú (OSINT) adatok alapján készítik el, ezek jelenthetnek fényképeket, videófelvételeket is.

A nyilvánosságra hozott ábrákon az látszódik, hogy kivétel nélkül mindenhol az oroszok tudták növelni a területüket.

A térképek egységes színkódot használnak: sárgával az ukránok területei, pirossal az oroszoké, szürkével a kettő között lévő szürkezóna lett jelölve. A halványabb színek mutatják a friss területszerzéseket.

Az első térképen a kurszki ukrán betörés látható, itt az oroszok nyugat és észak felől törnek előre, visszaszorítva Szudzsa városa felé Kijev csapatait.

Ukraine war updates:Russia has continued retaking lost areas of Kursk. Pogrebki is again contested. Further east, Russia has retaken control of Russskoye Porechnoye. pic.twitter.com/izA3RUUw37 — War (Mapper) January 16, 2025

A Donyeck megyei Pokrovszk környékén alakult ki az egyik legdinamikusabban változó frontszakasz. Itt szintén a támadók kerültek előnybe, a nyugati betörésüket tudták észak és dél felé is egyszerre szélesíteni.

Russia has again continued to advance past the south of Pokrovsk. They are also pushing northwest from their positions to wrap around the city's western flank. This will gradually make supplying the city more challenging and allow for the city to be taken more easily. pic.twitter.com/GrvxAfT49P — War (Mapper) January 16, 2025

Nem túl eltávolodva ettől, Mirhorad várostól keletre is megmozdult a frontvonal, az oroszok észak felé kezdték tolni az állásokat, ezzel gyakorlatilag elvágva az egyik legfontosabb kelet-ukrajnai utánpótlási útvonalat. Ez még egyelőre a szürkezóna részének számít.

Russia has also initiated attacks in the past two weeks on the east flank of Pokrovsk and Myrnohrad. pic.twitter.com/yORnuiBIXT — War (Mapper) January 16, 2025

A végéhez közeledik a katlan lezárása Kurahovénál, már gyakorlatilag csak egy kis terület marad Kijev ellenőrzése alatt, de azt is folyamatosan csökkentik a támadók.

Further south, the Russian advance around Kurakhove has continued where they have taken control of the settlement of Shevchenko. pic.twitter.com/UxWTuTir4I — War (Mapper) January 16, 2025

Az elmúlt időszakban Velika Novoszilkánál vált rendkívül nehézzé a város védőinek helyzete, mivel majdnem minden oldalról körülveszik őket az orosz támadók. Dél felől az utolsó települések elfoglalása indíthatja meg a kisváros ostromát.

Russian forces in the area of Velyka Novosilka continue to increase the pressure on the settlement after attacking positions along the Mokri Yaly River to the north and taking control of Neskuchne to the south. pic.twitter.com/cgirUkOycG — War (Mapper) January 16, 2025

Nagy sikerrel indította 2025-öt Moszkva, ugyanis a csapatai elfoglalták a régóta ostromolt Toreck várost. A War Mapper szerint a nyomulás itt nem állt meg, az oroszok tovább haladnak északnyugati irányba.

Toretsk has nearly completely fallen to the Russian occupation with only a handful of streets in the northeast remaining contested. pic.twitter.com/uodAttuS8V — War (Mapper) January 16, 2025

Donyeck megye északkeleti részén található Sziverszk, itt volt eddig az egyik legstabilabb a frontvonal, sokáig egyik fél sem tudott számottevő haladást elérni. A legfrissebb adatok szerint ez változott, és kis területen itt is a támadók haladtak előre.

After taking Ivano Daryivka and the fortifications overlooking it in the north Russia has made further incremental gains in the direction of Siversk. pic.twitter.com/mJpIlM4r79 — War (Mapper) January 16, 2025

A kelet-ukrajnai frontvonal északi szektoraiban két helyen ért el sikereket az elmúlt időszakban Moszkva; Makijivkánál

Russia has captured positions directly west of Makiivka. pic.twitter.com/nxwKQv6L11 — War (Mapper) January 16, 2025

és Piszcsane környékén:

Russia has taken control of more open ground south of Pishchane. pic.twitter.com/T7cCKSW6Mi — War (Mapper) January 16, 2025

A frontvonal egészen jelenleg így áll Ukrajnában, sok apró területi siker ellenére nem változott lényegesen az oroszok által ellenőrzött területek nagysága, de az eddig stabil frontvonalakon kiújuló összecsapások nyugtalanságra adnak okot Kijev számára.

An overview map of the situation in Ukraine as of 16th January 2025. pic.twitter.com/nfanJPKDto — War (Mapper) January 16, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images