Kongatják a vészharangot az európai autógyártók - Küszöbön a fájdalmas drágulás

Az autógyártók modellpalettájára 2025-től bevezetett szén-dioxid-kibocsátási határértékek átgondolására szólította fel az Európai Bizottságot Ola Kaellenius, a Mercedes-Benz vezérigazgatója, az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) új elnöke, mondván, hogy az elektromos autók eladása nem a kínálat, hanem a kereslet hiánya miatt csökken.

Ola Kaellenius csütörtökön felszólította az Európai Bizottságot, lássa be, hogy az elektromos járművek csökkenő eladásai az Európai Unióban nem a kínálat hiányára, hanem a gyenge keresletre vezethetők vissza, és törölje az autóiparra kiszabható esetleges bírságokat.

Az ACEA elnöke szerint a CO2-kibocsátásra vonatkozó célkitűzések az elektromos autók iránti kereslet fellendülésére vonatkozó várakozásokon alapultak, ami nem következett be, és sürgette a politikai vezetőket, hogy álljanak elő ötletekkel.

Kaellenius az ACEA elnökeként az Európai Bizottságnak az autógyártókkal, beszállítókkal és szakszervezetekkel tervezett "stratégiai párbeszéde" előtt ismertette az iparág kívánságlistáját.

Az európai autógyártóknak amellett, hogy a kínai riválisokkal is versenyre kell kelniük, valamint Donald Trump megválasztott elnök hivatalba lépése után amerikai vámokkal is szembe kell nézniük, akár 15 milliárd eurós uniós bírsággal is számolniuk kell, ha flottáik 2025-ben nem teljesítik a CO2-kibocsátási határértékeket.

Ezzel a 15 milliárd eurós összeggel kapcsolatban azonban érdemes megjegyezni, hogy a megállapításakor 2024 első félévének eladási statisztikáit vették alapul. A Transport & Environment anyagában viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy

a bírság összege érdemben még csökkenhet, amennyiben a gyártók képesek lesznek felpörgetni az elektromos autók értékesítését 2025-ben.

Kaellenius szerint az egyeztetések várhatóan heteken belül megkezdődnek az európai autógyártás versenyképességének a megőrzése és a munkahelyek leépítésének elkerülése céljából. Hozzátette, hogy az EU-nak alkura kell törekednie a Trump-adminisztrációval a kereskedelmi háború elkerülése érdekében.

Az ACEA szerint az elektromos autók eladásai tavaly 5,9 százalékkal csökkentek, részesedésük pedig a teljes eladásokban 13,6 százalék volt, egy százalékponttal alacsonyabb a 2023-asnál, ahelyett, hogy a szén-dioxid-kibocsátási célok teljesítése érdekében 20 százalékra emelkedett volna.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az autógyártók készülnek arra az esetre is, ha az egyre erősödő lobbitevékenységük nem ér célt a döntéshozóknál. 2025-ben emelni fogják a belsőégésű motorral szerelt autóik árát, hogy az elektromos autókkal szembeni árelőny felszámolásával a januárban életbe lépő új emissziós előírásoknak megfelelően növelni tudják az elektromos autók részarányát eladásaikban.

