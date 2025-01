Videó: trükkös módot találtak az ukránok a kíméletlen orosz rohamok megállítására

A videón az látható, amint egy ukrán lánctalpas szállítójármű platóján két sornyi drótakadály pihen. A jármű megindul, majd ledob egy nehezéket, ami az akadályokhoz van kötve. A nehezék után szépen lecsúsznak a drótok is. Bár ideális esetben erre a feladatra egy dedikált katonai járművet szoktak alkalmazni, a videó alapján az általános szállítójármű is tökéletesen elvégzi a feladatot. Ezután már csak egy feladat marad hátra: a katonáknak le kell cövekelni az akadályt, máskülönben a rohamozó ellenség felemelheti azt.

Improvised Ukrainian engineering vehicle for installing barbed wire fences. As Russia runs out of armored vehicles, I believe there will only be more such applications for stopping infantry assaults. https://t.co/cc3EegCP1q