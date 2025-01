Örökre bebetonozhatja magát a hatalomba Donald Trump pártja – Egyetlen térképen a valóság

Szabó Ákos 2025. január 19. 16:00

Hétfőn másodjára is leteszi elnöki esküjét Donald Trump, a republikánus zászlóvivő aznap négy év kihagyás után visszaülhet az Ovális Irodába. A volt ingatlanmágnás novemberben lesöpörte a pályáról a demokratákat a csatatérállamokban, ám a legtöbb elemző egyetért abban, hogy ha Joe Biden leköszönő elnök nem adta volna át a stafétát alelnökének, Kamala Harrisnek, akkor dominóként dőlhettek volna le a demokrata bástyának tartott, úgynevezett "kék" államok is. Egy nemrég megjelent térkép azonban arról tanúskodik, hogy a republikánusok nemcsak tavalyi győzelmük miatt tekinthetnek reménytelien a jövőbe: a 2030-as évektől ugyanis még könnyebb lehet számukra az elnökség bezsebelése, ezzel pedig Donald Trump örökségének bebetonozása, illetve folytatása is.