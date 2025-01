Donald Trump négy év után ismét átveszi a hatalmat – Percről percre az elnöki beiktatásról

A megválasztott elnök és Melania Trump korábbi, egyben leendő first lady istentiszteleten vettek részt a Fehér Ház közelében lévő Szent János templomban, J.D. Vance megválasztott alelnök és felesége, Usha Vance, illetve családtagjaik és politikai szövetségeseik társaságában.

A beiktatás napján tartott istentisztelet hagyománya Franklin D. Rooseveltig, 1933-ig nyúlik vissza. Az istentiszteletet leggyakrabban a Szent János templomban tartották, de 2021-ben például Joe Biden a Szent Máté-székesegyházba vette az irányt a beiktatás reggelén.

