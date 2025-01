Itt a Stargate Project: gigászi beruházással törne az élre az Egyesült Államok

A ChatGPT fejlesztője, az OpenAI kedden bejelentette, hogy a Stargate Project néven futó vállalkozás keretében a SoftBankkal és több technológiai óriáscéggel együttműködve 500 milliárd dollárt terveznek befektetni az elkövetkező négy évben az Egyesült Államok AI-infrastruktúrájának kiépítésére. A vállalkozás célja az OpenAI szerint, hogy biztosítsa az USA vezető szerepét az AI-fejlesztés területén, miközben új munkahelyeket teremt és gazdasági előnyöket hoz.

Portfolio AI in Business 2025 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A projekt az OpenAI közleménye szerint először 100 milliárd dollárral felhasználásával indul majd el. A generatív mesterséges intelligencia fejlesztésében globálisan élen járó cég szerint a beruházás nemcsak az ország újraiparosítását segíti elő, hanem

stratégiai jelentőségű az USA és szövetségesei nemzetbiztonsága szempontjából is.

A projekt mögött álló kezdeti tőkefinanszírozók között található a SoftBank, az OpenAI, az Oracle és az MGX. A SoftBank és az OpenAI vezető partnerként vesznek részt a projektben, előbbi a pénzügyi, utóbbi az üzemeltetési feladatokért felel. A Stargate elnöki pozícióját Masayoshi Son tölti be.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Donald Trump, frissen megválasztott elnök minden idők legnagyobb infrastruktúrafejlesztéseként jelentette be az intézkedést. A bejelentésen részt vett Sam Altman, az OpenAI elnök-vezérigazgatója, Larry Ellison, az Oracle elnök-vezérigazgatója, valamint Masayoshi Son, a SoftBank elnök-vezérigazgatója is. A bejelentésen elhangzott, az is, hogy az

első lépésként Texasban hoznak majd létre egy adatközpontot.

Az OpenAI közleménye szerint az infrastruktúra kiépítésében szorosan együttműködnek majd a 2016 óta fontos partnerüknek számító NVIDIA-val, valamint szorosabbra fűzik a kapcsolataikat az adatközpontokkal foglalkozó Oracle-lel. Azt is hangsúlyozták, hogy a projekt nem érinti majd az OpenAI és a Microsoft között már meglévő partnerséget.

A Stargate Project résztvevői a közlemény szerint optimistán tekintenek a jövőbe az AI, különösen az általános mesterséges intelligencia (AGI) fejlesztése terén. Úgy vélik, ez a lépés kulcsfontosságú az emberiség fejlődése szempontjából, és lehetőséget teremt arra, hogy kreatív szakemberek új módszereket dolgozzanak ki az AI felhasználására az emberiség javára.

A hétfőn beiktatott Donald Trump nem tétlenkedett sokat az első napján az USA 47. elnökeként. Egyből visszavonta elődje, Joe Biden 78 rendeletét, köztük a 2023-ban aláírt végrehajtási rendeletet, amely a mesterséges intelligencia által a fogyasztókra, a munkavállalókra és a nemzetbiztonságra jelentett kockázatok csökkentését célozta meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images